الصندوق الأسود.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" المجموعة القصصية (الصندوق الأسود)، تأليف: لينا كيلاني.

كان السكون يلفّ كل شيء على غير المعتاد، فأين الخدم، والحرّاس؟! و(الفيللا) تغرق في الظلام، وهذا أمر مستغرب أيضاً، لا بصيص من نور، ولا حركة، ولا صوت إلا لحفيف الأشجار التي تحيط بالحديقة الصغيرة، وكأن الهواء بدأ يشتدّ بعد أن كان هادئاً، أو إنني أنا من أحسست بذلك.

امتلأ قلبي بخوف مجهول، ما الأمر؟! هل يُعقل هذا؟ ما الذي جرى؟

المجموعة القصصية (الصندوق الأسود)، تأليف: لينا كيلاني، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.