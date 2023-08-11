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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الصندوق الأسود.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" المجموعة القصصية (الصندوق الأسود)، تأليف: لينا كيلاني.

كان السكون يلفّ كل شيء على غير المعتاد، فأين الخدم، والحرّاس؟! و(الفيللا) تغرق في الظلام، وهذا أمر مستغرب أيضاً، لا بصيص من نور، ولا حركة، ولا صوت إلا لحفيف الأشجار التي تحيط بالحديقة الصغيرة، وكأن الهواء بدأ يشتدّ بعد أن كان هادئاً، أو إنني أنا من أحسست بذلك.
امتلأ قلبي بخوف مجهول، ما الأمر؟! هل يُعقل هذا؟ ما الذي جرى؟

المجموعة القصصية (الصندوق الأسود)، تأليف: لينا كيلاني، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب أدب الخيال العلمي المجموعة القصصية الصندوق الأسود لينا كيلاني

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