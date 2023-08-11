حملة تموينية من الأجهزة الرقابية على الأسواق بمدينة العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالمحافظة وذلك للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة العريش ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

١٨ محضرا :

وقالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن الحملة، أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضرا، تضمنت عدم اعلان عن الأسعار ، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

بالإضافة إلى تحرير عدد ٧ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن لسلعة السجائر ، وعدد ٣ محضر سجائر مستوردة، وعدد ١ محضر بدون فواتير.

كما تم مصادرة بعض البطاقات التموينية التي تم ضبطها مع التجار التموينين، وقد تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.

وأكدت رسلان، على استمرار تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، والبدالين على مستوى مظن المحافظة.

