موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. ماذا يتحدث الأئمة على المنابر؟

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 11 أغسطس 2023، لتكون تحت عنوان "اسم الله الولي".

موضوع خطبة الجمعة

ونشر وزير الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم، على صفحته الرسمية على فيس بوك، ليسترشد بها الأئمة في إعداد خطبة الجمعة.

موضوع خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة

وتطلق وزارة الأوقاف، 11 قافلة دعوية، في 11 محافظة، اليوم الجمعة، 11 أغسطس، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أماكن توجيه القوافل، وأسماء أعضاء كل قافلة منها، وذلك على النحو التالي:

القوافل الدعوية

1- مديرية أوقاف الجيزة (إمبابة):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الرحمن

2. الدكتور / السيد عبد المجيد وكيل الوزارة للمساجد والقران الكريم الجامع النفق

3. الدكتور/ السيد مسعد السيد وكيل الوزارة النور المستشفى

4. الدكتور /ناصر دسوقي السقا مدير عام الدعوة والبر الهدى الطيار فكرى

5. الدكتور/ صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة الهدي المحمدي

6. الشيخ/ السيد على السيد على مدير إدارة خدمة المواطنين الرياض

7. د/ أحمد عبد السعيد محمد محمود مسئول الثقافة والإرشاد سيدي إسماعيل الامبابي

8. الشيخ/ خالد راضى خالد عبد الحميد مسئول المساجد عمر بن الخطاب

9. الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم ناصر

10. الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب أسرة المنتزه

11. الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب طارق بن زياد

12. الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب الإخلاص

13. الشيخ/ على السيد كامل عبـــد العال إمام وخطيب البوهي

14. الشيخ/ محمد عبد العال عبد العال الدومي إمام وخطيب طلعت حرب

15. الشيخ/ ابراهيم بكرى محمد إمام وخطيب النور البرنس

2- مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو عطوه):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية المجمع الإسلامي – أبو عطوة

2. الشيخ/ السيد عطية عبد الحق مدير إدارة الإدارات الصفا أبو شحاته - أبو شحاته

3. د/ محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة الصفا الزغابة - الزغابة

4. الشيخ/ عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد السلام – السحارة

5. الشيخ/ أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن الرحمة – الدبابات

6. الشيخ/ محمد سعيد الروبي مسئول الإرشارد الديني المروة – الدبابات

7. الشيخ/ محمد السيد محمد أبو كحته مدير الإدارة التوبة – أبو عطوه

8. الشيخ/ محمد فتحي صالح إمام وخطيب سالم شحاته – أبو شحاته

9. الشيخ/ سعيد أحمد عيد إمام وخطيب الحمادات – عزبة الحمادات

10. الشيخ/ محمد أحمد محمد ندا إمام وخطيب النصر – أبو عطوه

3- مديرية أوقاف شمال سيناء ( نخل ):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق إبراهيم مدير المديرية الكبير – مدينة نخل

2. الشيخ/ عبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة التقوى – مدينة نخل

3. الشيخ/ إسلام أحمد عبد اللطيف محرم مدير إدارة الإدارات التعمير– مدينة نخل

4. الشيخ/ حسين السيد حسين البنديري مدير المتابعة الفتح – مدينة نخل

5. الشيخ/ مصطفى عبدالفتاح على أبو عبده إمام وخطيب الرحمن – قرية الريد

6. الشيخ/ محمد سامى عباس الشرقاوي إمام وخطيب الرحمن – قرية التمد

7. الشيخ/ علي عبدالرحمن محمد أبو مندور إمام وخطيب أبوغريقانة – قرية النقب

8. الشيخ/ محمد عبدالفتاح عبد الفتاح الجمل إمام وخطيب بئر سبعة – قرية بئر سبعة

9. الشيخ/ سعد محمد صابر البهنساوي إمام وخطيب الرحمن – قرية النثيلة

10. الشيخ/ مصطفى رمضان مصطفى العراقي إمام وخطيب رياض الصالحين – قرية وادي الحاج

4- مديرية أوقاف الدقهلية (بلقاس):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مدير المديرية أولاد عمر – بندر بلقاس

2. الشيخ/ محمد حسين إبراهيم جاد مدير الدعوة سيدي مصباح المغازي – بلقاس

3. الشيخ/ عبد الشافي حسانين عبدالشافي مدير إدارة الإدرات أبو الفتوح – حي الدهايمة

4. الشيخ/ أبو المعاطي السيد الجيند مسئول شئون المساجد أبو هلالي – عزبة هجرس

5. الشيخ/ أحمد محمد محمد عبدالنبي مسئول الدعوة الإلكترونية الكبير – عزبة صبحي

6. الشيخ/ عزت علي المتولي سلامة مسئول شئون القرآن الكريم الرحمة – عزبة الزيني

7. الشيخ/ حسام الدين عبدالراضي مفتش متابعة الكبير – عزبة جاد

8. الشيخ/ عبد الوهاب عبدالرزاق السيد مدير إدارة شرق مصطفى بك إسماعيل – بلقاس

9. الشيخ/ إبراهيم عبدالعال البكري مفتش متابعة التوحيد – عزبة مقبل

10. الشيخ/ محمد عبدالتواب محمد أحمد مفتش متابعة أبو بكر الصديق – العزبة الحمراء

5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ هاني عنتر السباعي مدير المديرية عمر بن الخطاب – رأس غارب

2. الشيخ/ عبدالباسط عثمان أحمد محمد مدير الدعوة أبوبكر الصديق – رأس غارب

3. الشيخ/ إبراهيم مغربي إبراهيم مسئول شؤن المساجد التوبة – رأس غارب

4. الشيخ/ أحمد أبو القاسم أحمد مدير الإدارة الكبير – رأس غارب

5. الشيخ/ حسن عبد الرسول حسن مفتش دعوة الرحمة – رأس غارب

6. الشيخ/ عبدالعظيم عبد الرحيم محمد إمام وخطيب الشهداء – رأس غارب

7. الشيخ/ عبد الله أحمد عبدالله إمام وخطيب الإيمان – رأس غارب

8. الشيخ/ محمود حمزة قاسم إمام وخطيب علي بن أبي طالب – رأس غارب

9. الشيخ/ حامد سلامة محمد إمام وخطيب فاطمة الزهراء – رأس غارب

10. الشيخ/ عبد اللاه حمدان عبد اللاه إمام وخطيب الوادي – رأس غارب

11. الشيخ/ ناصر سالم سليم إمام وخطيب المدينة المنورة – رأس غارب

12. الشيخ/ محمود رشدي سيد إمام وخطيب الإمام الحسين – رأس غارب

13. الشيخ/ إبراهيم فؤاد كامل إمام وخطيب عفيفي – رأس غارب

14. الشيخ/ علاء محمد الصغير إمام وخطيب الأدارسة – رأس غارب

15. الشيخ/ عاطف متولي محمد إمام وخطيب الهداية – رأس غارب

6- مديرية أوقاف الفيوم (إطسا):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة العمدة – الغرق بحري

2. الشيخ/ محمود طه الشيمي مدير المديرية سعداوي أبوجليل – الغرق بحري

3. الشيخ / علاء محمود عبدالوهاب مدير إدارة الإدارات العتيق – الغرق بحري

4. الشيخ / يحيى محمد شعبان مدير الدعوة بالمديرية نداء الإسلام – الغرق بحري

5. الشيخ / محمد محمد عبدالكريم إمام وخطيب على بن أبى طالب – الغرق بحري

6. الشيخ / محمد عبد الله عبد العظيم إمام وخطيب السعادة – الغرق بحري

7. الشيخ / طه علي محمد خضر إمام وخطيب الفتح – الغرق بحري

8. الشيخ / محمود محمد أمين مدير إدارة العتيق – البرنس

9. الشيخ / محمد أنور عبدالكريم إمام وخطيب الرحمن – عزبة الخمسين

10. الشيخ / عبدالرازق محمد عبداللطيف إمام وخطيب الرحمة – عزبة فراج

11. الشيخ/ حمزه حماد محمد إمام وخطيب الشيخ حسن – عزبة جبر

12. الشيخ/ فرج معوض عبد الهادي إمام وخطيب عبدالوهاب عبدالعظيم – عزبة أبو جليل

13. الشيخ/ هاني فرج السيد إمام وخطيب أبو بكر الصديق – عزبة علي عوض

14. الشيخ/ حافظ محمد حافظ إمام وخطيب الرحمة – الحاج غباشي

15. الشيخ/ محمد السيد عبد المولى إمام وخطيب شرف الدين – عزبة الأعمى



7- مديرية أوقاف المنيا (بني عبيد):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ عمر خليفة محمد مدير الدعوة عبد الرحمن الريحاني - قرية ريحانة

2. الشيخ / خالد محمد طه مدير الإدارة حسين الريحاني - قرية ريحانة

3. الشيخ / خالد محمد عزيز الدين مفتش دعوة الإيمان - قرية ريحانة

4. الشيخ / مصطفى عبد الحميد عثمان مفتش دعوة التوحيد - قرية ريحانة

5. الشيخ / ربيع محمد عبد البر مفتش دعوة السلطان حسن – قرية السلطان حسن

6. الشيخ / صلاح سعداوي على مفتش دعوة بلال بن رباح – قرية السلطان حسن

7. الشيخ / محمد رمضان محمد مفتش دعوة الاستقامة – قرية السلطان حسن

8. الشيخ / طارق جارحي عبد اللاه مفتش دعوة الشرطة – قرية السلطان حسن

9. الشيخ / أحمد عبد الفتاح رزق إمام وخطيب الرحمن – قرية السلطان حسن

10. الشيخ / محمد محمود يوسف إمام وخطيب العارفين – قرية السلطان حسن



8- مديرية أوقاف الإسكندرية (العامرية):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية طيبة 2 الكبير – طيبة 2 النهضة

2. الشيخ / هاشم سعد سعد الفقى مدير الدعوة السلام – عبد القادر

3. الشيخ / وسام على كاسب مدير المتابعة الرضوان – النهضة

4. الشيخ / محمد عمر العسكرى إمام وخطيب طيبة 1 الكبير – طيبة 1 النهضة

5. الشيخ / عمر عبد الفتاح حرب إمام وخطيب الهداية – فنجري 1، 2 النهضة

6. الشيخ / أحمد سيد مهران إمام وخطيب المسيرى الكبير – المسيري النهضة

7. الشيخ / محمد محروس مرسى إمام وخطيب حارس 2 الكبير – حارس 2 النهضة

8. الشيخ / سامى محمود ذكى إمام وخطيب الرضوان – سند 2 النهضة

9. الشيخ / إبراهيم حسن بدر إمام وخطيب أبوسمبل الكبير – أبو سمبل النهضة

10. الشيخ / حسن كامل غانم إمام وخطيب النصر – المسيري النهضة



9- مديرية أوقاف قنا (الوقف):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ ماهر على جبر مدير المديرية السنابسة القبلى – الوقف

2. د/ أحمد أبو الوفا محمد مدير الدعوة السنابسة الجديد – الوقف

3. د/ عبدالله حارس ملاح إمام وخطيب السلام الدندراوية – الوقف

4. د/ أحمد عبد الحافظ أمين إمام وخطيب الحويلات – الوقف

5. الشيخ/ محمد رأفت حسن مدير إدارة الإدارات أبو بكر الصديق – الوقف

6. الشيخ/ الحريرى على عباس مفتش متابعة الكبير – المراشدة

7. الشيخ/ على بشارى قاسم مفتش متابعة الإيمان – المراشدة

8. الشيخ/ صبرى محمد القط مفتش متابعة النجار – القلمينا

9. الشيخ/حسنى السيد أحمد مفتش متابعة الشيخ سليمان – الوقف

10. الشيخ/ محمد السيد حنفي صديق إمام وخطيب الفتح – المراشدة

11. الشيخ/ إبراهيم محمد السيد إمام وخطيب نجع الجنينة – المراشدة

12. الشيخ/ سيد إبراهيم محمد إمام وخطيب بر الوالدين - الوقف

13. الشيخ/ عبدالقادر حباشى عبدالقادر إمام وخطيب الشيخ جاد – القلمينا

14. الشيخ/ جمعه محمد حامد إمام وخطيب عمر بن الخطاب - جزيرة الحمودى

15. الشيخ/ محمد أحمد عمر إمام وخطيب السلام – الكريمات



10- مديرية أوقاف دمياط (فارسكور):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ محمد محمد سلامة مدير المديرية النصر - فارسكور

2. الشيخ/ محمد إبراهيم مازن مدير الإدارة الأنصاري - فارسكور

3. الشيخ/ أحمد حامد أبو النجا مفتش دعوة الحديدي - فارسكور

4. الشيخ/ محمود رمضان جعفر إمام وخطيب العبد - فارسكور

5. الشيخ/ أحمد عبده مغاوري إمام وخطيب البنا - فارسكور

6. الشيخ/ هشام معاذ حسب الله إمام وخطيب السلام - فارسكور

7. الشيخ/ أحمد متولي شحاته إمام وخطيب الفاروقي - فارسكور

8. الشيخ/ حازم محمد عبده السيد إمام وخطيب الدياسطي - فارسكور

9. الشيخ/ مراد عبد الله هلال إمام وخطيب بلال - فارسكور

10. الشيخ/ أسامة عوض سلال إمام وخطيب الشرقي - فارسكور



11- مديرية أوقاف أسوان (بنبان):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ حنفي محمود دياب مدير المديرية أبو عشرين - المنصورية

2. الشيخ/ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة القيزان - المنصورية

3. الشيخ/ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني السيوفي - المنصورية

4. الشيخ/ عادل جودة السيد مدير المتابعة أحمد بن إدريس - المنصورية

5. الشيخ/ سعيد عبد الستار نطري إمام وخطيب الحسين - المنصورية

6. د/ محمود عبد الرحيم محمود مدير إدارة الإدارات العبابدة - بنبان

7. الشيخ/ مصطفي عبد القادر عبد الماجد إمام وخطيب العمدة - بنبان

8. الشيخ/ عبد الله محمد طه إمام وخطيب أبو فراج - بنبان

9. الشيخ / محمود مصطفي حسن مدير ادارة الفتح - بنبان

10. الشيخ / عبد الستار حسن أبا زيد مدير إدارة الجديد - بنبان