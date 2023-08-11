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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم.. والبرلمان يتدخل

مجلس النواب
مجلس النواب

شغلت شروط وزارة التربية والتعليم الجديدة بشأن مسابقة 30 ألف معلم بال العديد من المواطنين، وذلك في ظل الشروط التي وضعتها الوزارة بالنسبة للمتقدمين، والتي اعتبر البعض أن جزء منها مخالف للدستور ونوع من أنواع التنمر.

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بعض الشروط  التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مسابقة 30 ألف معلم لم تتعلق بالمهارات التي يجب أن تمون في المعلم ودرجة كفاءته، بل جاء منها متعلق بمستوى اللياقة البدنية والمظهر وهو ما ادى إلى استبعاد كل من كان به هذه الصفات من المسابقة ومنهم النساء الحوامل وحديثي الولادة.

تدخل برلماني بشان مسابقة 30 ألف معلم 

وفي هذا الاطار تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بسؤال برلماني، موجه للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور رضت حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثي الولادة، من مسابقة 30 ألف معلم بالمخالفة للدستور.

وقال البرلسي سبق وأعلن "حجازي"في يونيو 2022في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مسابقة 30 الف معلم، حيث تضمن الإعلان كافة الشروط والمعايير التي سيتم من خلالها تحديد من سبتم اختيارهم من السادة المعلمين المتقدمين ،   بعد تجاوز التدريبات التي تضمنها الإعلان الرسمي .
                                                                       
وتابع :" كذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ديسمبر 2022، أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يصدر قرار التعيين بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، إلا أنه تم تأجيل التدريب التربوي لشهر مارس، ولمن اجتازه من المتقدمين تبقى لهم التدريب البدني والذهني في أحد المدارس أو إحدى كليات التربية الرياضية، والذي تم تأجيله لشهر مايو 2023.

وأكد عضو مجلس النواب أن المتقدمون للمسابقة الذين اجتازوا التدريب البدني والذهني وحصلوا على إخلاء طرف من مديرية التربية والتعليم، فوجئوا  باستحداث اختبارات جديدة تضمنت كشف طبي، كشف لياقة بدنية، وكشف هيئة، وهي الاختبارات التي لم تكن ضمن الشروط المعلن عنها في المسابقة.

ونوه انه املا في الحصول على الوظيفة استجاب المتقدمون للشروط الجديدة، ومن اجتاز منهم الكشف الطبي استكمل كشف اللياقة البدنية، إلا أن إعلان الأسماء التي سوف تعرض على كشف الهيئة شهد استبعاد أصحاب الوزن الزائد، السيدات الحوامل، وحديثي الولادة.

وصرح "البرلسي" أن قرار الوزير يأتي مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

واستطرد أنه بالإضافة إلى جانب مخالفة الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثي الولادة، مخالفا أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا.

وفي إطار ذلك جاء سؤال "البرلسي" عن أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل وحديثي الولادة من استكمال إجراءات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم؟! ما يمثل تنمرا ضدهم،  كما طلب "البرلسي" أن يصل إليه الرد كتابيا على هذا السؤال.

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