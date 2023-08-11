تصل لـ الحبس 10 سنوات.. عقوبة الاعتداء على الموظف في عمله

أقر قانون العقوبات ، عقوبات رادعة لمواجهة المعتدين على الموظفين في مقر عملهم تصل لـ الحبس 10 سنوات ، حيث نص القانون على أن التعدي على الموظف أو المقاومة، ضرب أو تسببت في جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وفي حالة حصول الضرب أو الجرح باستعمال أي نوع من الأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو في حالة أن بلغ الضرب أو الجرح درجة كبيرة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وذلك كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.

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عقوبة الاعتداء على الموظف في عمله

وإذا بلغ الجاني ما أرد من الموظف من خلال الاعتداء والضرب، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاح .

