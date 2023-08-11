كيف تحدد أهداف شخصيتك بشكل صحيح؟.. مستشارة تطوير الذات توضح

قالت سلوى عفيفي مستشار تطوير الذات والإتيكيت، إن الاستثمار يتمركز حول مفاهيم معينة كشراء أصول وعقارات أو ذهب حتي تذيد قيمتها بعد ذلك وكنوع من أنواع تأمين المستقبل وهذا التفكير ليست خاطئا، مؤكده أن الإستثمار في المعنويات لا يزول وتدوم وتقوي من ذاتيه الشخص، ويكون لديه دائما تخطيط مستمر ودائم، مسترشدة في حديثها أن كل التطويرات والأبتكارات في مدينة العلمين الجديدة هو من صنع الإنسان وتفكيراته.

وأكدت سلوى عفيفي خلال مداخلة هاتفية للاعلامية هبة ماهر، ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، أن الإستثمار في الذات لا يتوقف عند محددات ومستويات معينة بل كلما زاد الإنسان في التطوير من ذاته كلما يكون محبا ان لا يكون حدود معينة للعلم والتطور والمعرفة.

الذكاء الأصطناعي من صنع الإنسان

ولفتت مستشار تطوير الذات والإتيكيت، إلى أن الذكاء الاصطناعي من صنع الإنسان ولا يستطيع هذا الذكاء أن يضاهي عقلية وتفكير الإنسان، فالذكاء الاصطناعي هو صنيع عقل الإنسان.



وأشارت سلوي عفيفي مستشار تطوير الذات والإتيكيت، إلى ضرورة وضع ثقة في الله والثقة فى قدراته بأن يكون لديه القدرة على تحقيق أحلام مستقبلية، للقضاء على أي عقبات أمام أحلام الشخص المستقبلية، ولا يجب أن ينتظر الإنسان مردود في نفس الوقت لأحلامه الشخصية، مؤكده أن العقبة الأساسية تكمن داخل الإنسان فلا بد أن يتحرر من تلك التفكيرات، ويجب أن يتحلي الإنسان ب " الثقة في القدرة الذاتية"، ويجب التغلب على الأفكار الذاتية حتي يصبح للفرد القوة في تحقيق الأهداف والاحلام.