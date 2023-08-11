حتي الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

عرضت فضائية دي ام سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء مقارنة بالأسبوع الماضي، وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الأنخفاض في درجات الحرارة حتي يوم الثلاثاء، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وأنخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا جديدا لدرجات الحرارة وتغيرات في الطقس بعد يوم الثلاثاء، لذا طالبت المواطنين بتوخى الحذر.

أنخفاض نسب الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليومأنخفاض نسب الرطوبة على مدار اليوم ليقلل من أرتفاع حرارة الطقس، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تصل الحرارة على القاهرة الكبري بين 33 إلى 34 درجة، والمحسوسة تصل ل 36 إلى 37 درجة مئوية.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 34- 24

الإسكندرية 33 - 23

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 23

السلوم 32 -24

دمياط 32 -25

بورسعيد 32- 25

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35- 24

شرم الشيخ 40-30

العريش 33-24

رفح 32-24

طابا 36- 25

الغردقة 39 -29

بني سويف 37- 25

أسيوط 39-25

أسوان 43 - 29

الوادى الجديد 45- 30