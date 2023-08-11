بشري للطلاب|خفض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

أفادت فضائية " دي أن سي" أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر خفض درجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ من ٢٣٥ درجة إلى ٢٢٥ درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة فإن هذا القرار وقد صدر هذا القرار أستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

خفض الحد الأدني للدرجات

وأكد أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد آجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوي العام لكثافات الفصول، حتي لا يؤثر على سير العملية التعليمية.