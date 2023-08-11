آلاء شرارة تبدع في رسم لوحات فنية عن طريق إعادة تدوير الورق

أكدت آلاء شرارة المبدعة في رسم لوحات فنية عن طريق إعادة تدوير الورق، أنها محبة لاعادة تدوير الورق، رغم انها تخرجت من كلية الآداب قسم الفلسفة، مؤكده أن كل شخص لديه موهبة معينة، ويجب أن يعمل كثيرا عليها حتي يكتشف أحسن ما لديه من مواهب.

وأضافت شرارة خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي، أن إعادة تدوير الورق كانت تهواه منذ صغرها واللتحقت بهذا المجال أواخر ٢٠١٧ وكانت تصمم في البداية بشكل بدائي إلى أن أحترفت.



وأوضحت المبدعة في رسم اللوحات الفنية من خلال إعادة تدوير الورق، أنها هذا العمل يصمم خارج مصر وليس منتشر بمصر وكانت تصنع التغذية البصرية، و كيفية صنع لفة الورق.