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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آلاء شرارة تبدع في رسم لوحات فنية عن طريق إعادة تدوير الورق

الاء مبدعة في رسم
الاء مبدعة في رسم لوحات فنية عن طريق إعادة تدوير الورق

أكدت آلاء شرارة المبدعة في رسم لوحات فنية عن طريق إعادة تدوير الورق، أنها محبة لاعادة تدوير الورق، رغم انها تخرجت من كلية الآداب قسم الفلسفة، مؤكده أن كل شخص لديه موهبة معينة، ويجب أن يعمل كثيرا  عليها حتي يكتشف أحسن ما لديه من مواهب.

 

وأضافت شرارة خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي، أن إعادة تدوير الورق كانت تهواه منذ صغرها واللتحقت بهذا المجال أواخر ٢٠١٧ وكانت تصمم في البداية بشكل بدائي إلى أن أحترفت.


وأوضحت المبدعة في رسم اللوحات الفنية من خلال إعادة تدوير الورق، أنها هذا العمل يصمم خارج مصر وليس منتشر بمصر وكانت تصنع التغذية البصرية، و كيفية صنع لفة الورق.

رسم لوحات فنية آلاء شرارة إعادة تدوير الورق تصنع التغذية البصرية

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