قانون المرور .. تعرف على غرامة مخالفة خط السير للمركبات

تعد تعديلات قانون المرور، من التعديلات الهامة التي أصدرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها.

استهدف قانون المرور ضبط النسق المروري والشارع المصري، عبر فرض عقوبات يتم توقيعها لمخالفي أحكام القانون .

وجاءت العقوبات بقانون المرور، متعددة ومتوقفة على حسب جسامة المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس او الغرامة أو كلاهما في بعض الأحوال .

ونرصد في السطور التالية أبرز العقوبات الواردة بقانون المرور الجديد

الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:



- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.