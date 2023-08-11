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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الخارجية اليمني عن خزان صافر

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك،اليوم الجمعة ،استكمال تفريغ خزان النفط "صافر" اليوم.

ويشكل خزان صافر اليمني خطورة كبيرة على البيئة في البحر الأحمر خاصة على الدول الخليج العربي التي تعتبر في مرمي الخزان النفطي في حال انفجاره بسبب عدم الصيانة، الأمر الذي يشكل كارثة بيئية خطيرة.

خزان صافر العائم عبارة عن سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، ترسو في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية، وتم بناء الناقلة في عام 1976 من قبل شركة هيتاشي زوسن في اليابان بصفتها ناقلة النفط إيسو جابون، وعند بنائها كانت حمولتها الإجمالية 192,679 طنًا، ووزنها يبلغ 406,640 طنًا، ويبلغ طولها 362 متر (1,188 قدم)، وتعمل الناقلة بواسطة توربين بخاري بسرعة خدمة تبلغ 15.5 عقدة (17.8 ميل/س).

وأعلنت الأمم المتحدة في 25 يوليو الماضي عن بدء مشروع يستغرق لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

تعمل الناقلة منذ 47 عاما ولم يجري عليها صيانة منذ عام 2015.

أحمد عوض بن مبارك 25 يوليو النفط الخام الخليج العربي ت الأمم المتحدة

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