رئيس قطاع الثروة الحيوانية: الانتهاء من إنشاء 8 مراكز لتجميع الألبان

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة بحثت خلال الفترة الماضية عن وسائل إنتاجية، لتحقيق زيادة في الإنتاجية، للتواكب مع زيادة عدد السكان.



وأضاف “طارق سليمان” خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري”، أن مراكز تجميع الألبان كانت تعمل في معزل عن الدولة ورقابة وزارة الزراعة حتى بداية عام 2020، منوها بأن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان ينعكس بالإيجاب على الثروة الحيوانية.



واسترسل: وزارة الزراعة قامت بإنشاء 8 مراكز لتجميع الألبان في المناطق التي يكثر فيها الثروة الحيوانية وماشية الألبان.



ولفت إلى أن اهتمام الدولة بمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية، يتيح العديد من فرص العمل للمواطنين.