تحرك عاجل من زيلينسكي ضد رؤساء جميع مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الجمعة ، إقالة رؤساء جميع مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية في البلاد وسط مخاوف بشأن الفساد.

وقال زيلينسكي إن مراجعة لمراكز التجنيد الأوكرانية كشفت عن علامات إساءة مهنية تتراوح من الإثراء غير القانوني إلى نقل الرجال المؤهلين للتجنيد عبر الحدود على الرغم من الحظر في زمن الحرب، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال في بيان "هذا النظام يجب أن يديره أناس يعرفون بالضبط ما هي الحرب ولماذا السخرية والرشوة أثناء الحرب خيانة".

وأضاف زيلينسكي أن كييف جعلت من قمع الكسب غير المشروع أولوية رئيسية لأنها تصد الحرب الروسية ل وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زيلينسكي إن الجنرال الكبير فاليري زالوجني سيكون مسؤولاً عن تنفيذ القرار وإن المرشحين الجدد للمناصب سيتم فحصهم أولاً من قبل جهاز الأمن الداخلي الأوكراني.

وواجهت أوكرانيا تحديات التجنيد مع اقتراب الحرب مع روسيا من عتبة 18 شهرًا ، ويتعرض الجيش أحيانًا لفضائح تكشف عن الفساد أو تكتيكات التجنيد القاسية.