مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم.



سجل سعر الدولار في البنك المركزي : 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %

تصدرت مصر دول القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022، 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012



من ناحيه اخرى أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

كما وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.

وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.



وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023.



، قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس ٣ اغسطس الجاري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

و ننتقل الآن لأسعار اشهر العملات العربية و الأجنبية :

فقد سجل سعر اليورو 34.12 جنيه للبيع، و 34.00 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي100.64 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.

و الى جولة في أسعار الذهب بسوق الصاغة

سعر الذهب عيار 24 يسجل بيع 2,482 شراء 2,489

سعر الذهب عيار 21 يسجل بيع 2,172 شراء

2,178

سعر الذهب عيار 18 يسجل بيع 1,862 شراء

1,867

عيار 14 بيع 1,448 شراء 1,452

عيار 12 بيع 1,241 شراء 1,245

الجنيه الذهب بيع 17,376 شراء 17,424

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

و قد ارتفعت أسعار الذهب المحلية خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد فترة طويلة من التذبذب في نطاقات ضيقة، يأتي هذا الارتفاع بعد صدور بيانات التضخم عن كل من الاقتصاد المصري والاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أثر على حركة الذهب محلياً وعالمياً



و عالميا تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن جاءت قراءة التضخم في الولايات المتحدة لشهر يوليو كما هو متوقع، لكن المعدن النفيس انخفض لليوم الثالث تحت ضغط من ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار في الأسبوعين الماضيين.



وارتفعت أسعار الذهب في البداية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، لكن هذه المكاسب تلاشت حيث قفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة في التعاملات الصباحية قبل أن يتراجع.



أرجع تحليل جولد بيليون أسباب صعود الذهب الي صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي والتي تنتظرها الأسواق باهتمام كون هذه البيانات تساهم في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، وأظهر تقرير أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يوليو ارتفاع بنسبة 3.2% بأقل من التوقعات بنسبة 3.3% وأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.0%.



أما عن المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب فقد ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة عند 4.8%.



و ايضا ارتفاع التضخم في شهر يوليو في الولايات المتحدة كان متوقع بشكل كبير، وكون الارتفاع جاء أقل من المتوقع فهو يزيد من احتمالية انتهاء دورة التشديد النقدي وإنهاء رفع أسعار الفائدة، ليساعد هذا أسعار الذهب على التعافي من أدنى مستوى في شهر الذي سجلته اليوم عند 1912 دولار للأونصة.



و قد تعافت بشكل محدود أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع انخفض الذهب العالمي بنسبة 1.1% ليفقد قرابة 21 دولار للأونصة.



أما عن الجانب المحلي فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 36.5% خلال شهر يوليو على المستوى السنوي وكانت قراءة شهر يونيو بنسبة 35.7%، بينما على المستوى الشهري فقد تراجع التضخم إلى 1.9% في يوليو من 2.1% خلال شهر يونيو.



و على الرغم من الضغوط السلبية التي يتعرض لها سعر الذهب العالمي وتداوله بالقرب من المستوى 1900 دولار للأونصة، نجد اليوم أسعار الذهب المحلي تعود للارتفاع بمقدار 23 جنيه للجرام عيار 21 تقريباً.



و السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب المحلي اليوم هي بيانات التضخم عن الاقتصاد المصري التي أظهرت تذبذب بين ارتفاع وتراجع وفقاً للمؤشرات المختلفة، وقد يعني هذا اقتراب التضخم من الوصول لذروته وبالتالي قد يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الذهب.