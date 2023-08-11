إثيوبيا .. قلق بالغ في خمس دول غربية من العنف بـ أمهرة

أعربت خمسة دول غربية عن قلقها بشأن العنف في إقليم أمهرة الإثيوبي، بعد أسبوعين من اندلاع العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.

وقالت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا واليابان ونيوزيلندا، اليوم الجمعة في بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا، "مما أدى إلى في وفيات المدنيين وعدم الاستقرار".

وقالت الدول أيضا إنها "تشجع جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، والعمل معًا لمعالجة القضايا المعقدة بطريقة سلمية، ويواصل المجتمع الدولي دعم هدف الاستقرار طويل الأمد لجميع الإثيوبيين "، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.

يُضاف البيان المشترك إلى الدعوات المتزايدة من شركاء إثيوبيا الدوليين بشأن أعمال العنف العسكرية الأخيرة التي اجتاحت ولاية أمهرة الإقليمية والصراع المستمر في ولاية أوروميا الإقليمية التي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية في اثنتين من الدول العربية. أكبر دول إثيوبيا الإقليمية.

وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا أمس إنها "تشعر بقلق عميق إزاء ما تردد عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة الشمالية الغربية من إثيوبيا، ولا سيما في ولاية أمهرة الإقليمية، ودعت" جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان و اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات ".

وعاد الهدوء النسبي إلى عدة مدن وبلدات في منطقة الأمهرة بعد خمسة أيام من القتال العنيف بين جماعة فانو المسلحة المحلية غير الحكومية والقوات الحكومية أدى إلى فرض حظر التجول في المدن والبلدات الرئيسية من قبل القيادة العسكرية بعد الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر ومع ذلك ، تشير التقارير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين خاصة في المدينتين الرئيسيتين بحر دار وجوندر.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالفعل عن قلقه بشأن الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا.

على الرغم من أن القتال الأخير في منطقة أمهرة قد طغى عليه، إلا أن الصراع المستمر منذ خمس سنوات في ولاية أوروميا الإقليمية بمشاركة القوات الحكومية وجيش تحرير أورومو المسلح (OLA) لا يزال مستمراً مع عدم وجود أي احتمال لحل سلمي.

انتهت المحاولات الأخيرة للتوصل إلى تسوية تفاوضية من خلال المحادثات التي أجريت في زنجبار بتنزانيا، دون نتيجة ولم تسفر دعوات الحل السلمي للنزاع، بما في ذلك من جانب المشرعين الذين يمثلون ولاية أوروميا الإقليمية والحكومة الأمريكية، عن أي نتيجة حتى الآن.