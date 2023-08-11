لأول مرة.. إقامة أوبريت الليلة الكبيرة في رحاب معهد إعداد القادة

قدّم الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، شكره العميق للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على دعمها القوي للطلاب ذوي القدرات الفائقة، وأعرب عن امتنانه للموافقة على أن مسرح العرائس ينتقل لابنائنا الطلاب على مسرح معهد إعداد القادة خلال الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نُظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف٢".

واكد مدير معهد إعداد القادة على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على إبراز القيم الثقافية والتراثية، حيث حرص معهد إعداد القادة على تعريف الطلاب بثقافة فن تحريك العرائس حيث يعتبر مسرح العرائس وأوبريت الليلة الكبيرة جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مصر، ويحمل في طياته تراثاً عريقاً يعكس جوانب متعددة من الثقافة المصرية، وتهدف هذه الفقرة إلى توثيق هذا التراث بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المرتبطة بتحريك العرائس وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف مهاراتهم وابتكاراتهم في هذا المجال.

كما توجه مدير معهد إعداد القادة بالشكر إلي الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ورئيس البيت الفنى للمسرح لاهتمامه بشكل مباشر لوجود مسرح العرائس فى ملتقى مبدعون باختلاف٢ الذي نظمه معهد إعداد القادة.

وأيضا توجه الدكتور همام بالشكر إلي الدكتور أسامة محمد، مدير مسرح القاهرة للعرائس، على جهوده الرائدة في دعم وتطوير مواهب الشباب، وأعرب عن امتنانه لإتاحة الفرصة للطلاب ذوي القدرات الفائقة لحضور الفعاليات الفنية المقامة في البيت الفني مجانًا، لمن يمتلكون كارنيه وزارة التضامن، وذلك كجزء من التزام البيت الفني بدعم وتشجيع الشباب الموهوبين في مجالات الفن والثقافة.

أشار مدير مسرح القاهرة للعرائس إلى أن الجامعات المصرية تزخر بالعديد من المواهب، مؤكدًا على دور المسرح الجامعي في استيعاب مجموعة متنوعة من العناصر المتخصصة وغير المتخصصة، لدعم هذه المواهب وتطويرها.

أشرف محمد حسنى صابر مدير الشئون الفنية، على فقرة مسرح العرائس على هامش الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة.

وفي نهاية العرض حرص الدكتور كريم على تكريم الفنانين الذين قدموا أوبريت الليلة الكبيرة على مسرح معهد إعداد القادة.