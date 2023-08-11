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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تعتزم استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها من أوروجواي

صدى البلد

 التقى د إيهاب صابر – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أدريانا ليسديني – سفيرة أوروجواي بالقاهرة، بحضور بعض من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل العلاقات الزراعية الخارجية ورئيس القسم القنصلي وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة ، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تنوع مصادر استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها.


جاء الاجتماع في إطار عمق العلاقات بين البلدين بهدف تعزيز مجال التبادل التجارى.


وأشار صابر أن السفيرة عبرت عن تقديرها لما لمسته من عمق العلاقات بين البلدين ، موضحاً أن هدف الاجتماع هو بحث تطوير هذه العلاقات من خلال زيادة صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها من أوروجواي إلى جمهورية مصر العربية.


وأعرب صابر عن أهمية هذا اللقاء حيث تعد أوروجواي من أكبر الدولة المنتجة للحوم الجيدة على مستوى العالم.


وأشار إلى أهمية دعم تنوع وتعدد مناشئ الحيوانات الحية ومنتجاتها لضمان زيادة المعروض والحفاظ على أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية بالسوق المصرى، مؤكداً على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل وفق استراتيجية تضمن سلامة ما يتم استيراده من أي أمراض وبائية أو عابرة للحدود من خلال دراسة الموقف الوبائى للدول التي يتم الاستيراد منها، والاستناد في قراراتها إلى الأسس العلمية طبقاً للمعايير القياسية الدولية بالكود الدولى الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

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