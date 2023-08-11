عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

نيفين منصور
نيفين منصور

نكهة بطعم الحياة ، مزيج من المرارة مصحوب بحلو المذاق ، وكأنك تُلَّخِص الحياة في قطعة من الشوكولا السوداء. إذا تناولت قطعة منها وأسرعت في مضغها لا تشعر إلا بطعم المرارة ، وإذا تناولت قطعة منها وتركتها لتذوب ببطء دون أن تسارع في التهامها فإذا بالمرارة تتحول إلى مذاق ممتع يأخذك بعيداً لتبحر في قصة  الحياة ،حياة علمنا فيها المولي عز وجل أن نصبر على كل ما هو مُر حتى ننال ثواب الصبر ثم تتحول حينها مرارة الحياة إلى الرضا بالمقسوم.
 

حياة كُتبِت ثم رُفعت من بعدها الأقلام وجفت الصحف قبل أن نحياها ، نشهد فيها على أنفسنا وقد نتعلم فيها الحكمة والموعظة الحسنة. يسرد فيها المولى عز وجل روايات محزنة وروايات سعيدة ، وطرق مقسومة نختار منها الأصلح ونُحاسَب على اختياراتنا .

لكل منا مصير محسوم فاصبر على كتابك وامضي فيه ببطء وكأنك تتذوق مرارة الشوكولا السوداء. وتعلم كيف تصبر على ما يحدث لك وتشهد عليه روحك من قسوة الأيام فقد تكون أحيانا  عجاف صعبة وأحيانا أخرى  تكون مملوءة بالخير واليسر والبركات.
   
 من أكثر الأوقات التي أشعر فيها بالمتعة وأتذكر حكمة الحياة حينما يستوقفني طعم القهوة الجميل في قطعة صغيرة من الشوكولا السوداء ،أتذكر حينها شريط الذكريات وما علمتني الحياة ، التي تأتي على مراحل متباينة طفولة فشباب فكهولة ثم شيخوخة وختام ، رحلة شاقة قد تأخذ العديد من  السنوات وقد تنتهي فجأة و الجميع في انتظار موعد الرحيل ، يأتي فيه قطار الموت ليعيدنا من حيث أتينا ، ثم يتحدد المصير إما جنة أو نار .

يا الله يا بديع الكون هوّن على عبادك واجعل الحياة صغيرة في أعيننا كقطعة الشوكولا السوداء ، تذوب فتنتهي معها الفتن ونعود إلى جنة الخلد وينتهي معها الصراع الدائم بين الخير والشر  ، ونعود من حيث أتينا وتنتهي المعاناة.

 قالوا عنها داء ودواء ، تشتاق روحك لها دون أن تشعر إذا اكثرت منها أدمنتها ، قد تطيل العمر وقد تصيبك بالمرض وأنت من يختار ، تنعش الروح وتحفز هرمون السعادة ، فالشوكولا حياة تحيا فيها ومعها فإذا اندمجت معها كثيرا أصابك شرها وإذا استمتعت بالقليل منها تركت لك الأثر الطيب.فكن على حذر وأنت تتناول الشوكولا السوداء وتعامل معها كما تتعامل مع فتن الحياة .
  
ملخص الحكمة الإلهية في مرحلة الحياة هي أن لا تفرح كل الفرح ولا تحزن كل الحزن ، فالتوازن بين المُر والحلو هو كل ما نحتاج إليه لكي نعبر بأمان من فتن هذا الزمان، فتذكر قول المولى عز وجل وأنت تتناول قطعة من الشوكولا السوداء

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

ترشيحاتنا

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ