هل يعود العالم للمربع صفر؟.. قصة متحور كورونا الجديد الأشد فتكا بضحاياه

على الرغم من قرار منظمة الصحة العالمية بإنهاء حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوباء كورونا الذي اجتاح العالم منذ 3 سنوات، إلا أن الخبراء في مجال الصحة يعتقدون، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ العالمية فإن كورونا ومتحوراته لم تنته إلى الآن.

متحور إيريس

80 % من الاصابات في شهر

أثار الإعلان عن المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا الذي يُعرف باسم "EG.5"، مخاوف من انتشاره بشكل أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ففي 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية المتحور "EG.5"، إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليًا والتي يتم مراقبتها عن كثب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأكثر من 2500 حالة وفاة، وذلك في آخر 28 يوما في الفترة من 10 يوليو الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ 28 يوما السابقة لها.

وأوضحت المنظمة - في تحديث جديد حول تطورات انتشار فيروس "كورونا" أصدرته اليوم الجمعة في جنيف - أنه في حين أبلغت خمسة أقاليم تابعة لها عن انخفاض في عدد حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، فإن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الوفيات. الأخبار المتعلقة

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 6 أغسطس الجاري، وأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة، وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.​

متحور إيريس

أسرع السلالات نمواً في العالم

وفق أحدث تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، فإن المتحور الجديد يتسبب في نحو 17 % من حالات "كوفيد-19" الجديدة المسجلة بالبلاد.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن المتحور "EG.5" يبدو كأنه نسخة جديدة تمامًا للفيروس، لكنه ليس كذلك؛ إنه جزء من سلالة XBB المنحدرة من عائلة المتحور "أوميكرون".

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن عدد من خبراء الصحة قولهم إن المتحور الجديد واحد من أسرع السلالات نموا في جميع أنحاء العالم، مرجعين ذلك إلى "طفرة" تساعده على الانتشار على غيره من المتحورات.

وقال أخصائي المناعة والفيروسات في جامعة هارفارد في بوسطن، الدكتور دان باروش، لـ"سي إن إن" إنه "يتوقع أن تكون هناك عدوى على نطاق واسع، وأتوقع أن تكون هذه العدوى المنتشرة خفيفة بشكل عام".

وأضاف: "يجب أن يستمر الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة في اتخاذ احتياطاتهم".

وقالت كريستينا باجل، أستاذة البحث التشغيلي في جامعة كوليدج لندن، إنه بينما كان المتغير يتزايد في الانتشار ويبدو أنه أفضل في التهرب من جهاز المناعة، مما يسمح له بالتغلب على المتغيرات الأخرى، لم يكن هناك دليل على أنه تسبب في مرض أكثر خطورة.

كما نشرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تحديثًا اقترح أن EG.5 ، أو بشكل أكثر تحديدًا البديل EG5.1 ، تمثل 15 ٪ من حالات كورونا المتسلسلة في إنجلترا.

و قالت الدكتورة ميرا تشاند، نائبة مدير UKHSA ، "يظل التطعيم أفضل دفاع لنا ضد موجات كورونا المستقبلية، لذلك لا يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ الأشخاص جميع الجرعات التي هم مؤهلون للحصول عليها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح موقع "يو أس أيه توداي" أنه تم تحديد هذه السلالة من متحور "أوميكرون" لأول مرة في 31 يوليو الماضي، وأصبح آيريس ثاني أكثر المتحورات التي تصيب الأشخاص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، شيوعا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أنه اعتبارًا من 20 يوليو، أصبح آيريس يمثل ما يقرب من 14.55 في المئة من الحالات، وينمو بمعدل 20.51 في المئة أسبوعيا، وفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الزيادة في حالات كوفيد في بريطانيا تأتي في الوقت الذي قفزت فيه الأرقام التقديرية بما يقرب من 200 ألف في يوليو الماضي، أي من 607 حالة متوقعة في 4 يوليو إلى 786 في 27 يوليو، وفقا لدراسة "زوي هيلث"، التي تقدر أرقام إصابات كوفيد في المملكة المتحدة.

وأوضحت "إندبندنت" أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وضعت آيريس على قوائم المراقبة، في 3 يوليو الماضي، بسبب زيادة التقارير عن الإصابات على المستوى الدولي، لا سيما في آسيا.

وفي الأسبوع الذي بدأ في 10 يوليو، تم تصنيف 11.8 في المئة من الإصابات بكوفيد في المملكة المتحدة على أنها آيريس. وتشير أحدث البيانات إلى أنها تمثل الآن 14.6 في المئة من الحالات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية المتحور على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقا لـ"يو أس أيه توداي".

متحور إيريس

ما هو متحور إيريس؟

يرتبط إيريس بمتحور أوميكرون الفرعي الذى يسمى XBB.1.9.2، ويختلف تكوين إيريس قليلاً عن المتغيرات الفرعية السابقة، هذا قد يجعل إيريس أفضل قليلاً في إصابة الناس والتهرب من المناعة، وهو ما قد يكون السبب في أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى في الوقت الحالي.

معظم المصابين يعانون من أعراض خفيفة مثل؛

السعال الجاف

الصداع

سيلان الأنف

العطس

التهاب الحلق

التعب

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التنفس

غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة نظرًا لوجود مناعة أكبر بين السكان ، مما يجعل العدوى تبدو أقل حدة.

و اقترح مركز السيطرة على الأمراض عدة طرق لعلاج الأعراض ووقف الانتشار، بحسب "يو أس أيه توداي".

ابق في المنزل وانفصل عن الآخرين.

حسِّن التهوية في منزلك.

استخدم قناع N-95 أو أي قناع آخر عالي الجودة عند وجود أشخاص آخرين.

ابق على اطلاع على لقاحات ومعززات كوفيد.

راقب الأعراض وابق على اتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

تناول الأدوية والعلاجات على النحو الموصوف.

استرح واستخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للتغلب على الأعراض مثل الصداع.

اهتم بالنظافة مثل غسل اليدين كثيرا وتنظيف الأسطح المشتركة.

وقالت خبيرة لـ"إندبندنت" إنه يُعتقد أن سوء الأحوال الجوية والرطوبة وضعف المناعة كانت من أسباب انتشار هذا المتحور الجديد.

ومع ذلك توقعت الخبيرة أن هناك احتمال أن يتباطأ انتشار المتغير خلال العطلة الصيفية مع إغلاق المدارس والسفر إلى الخارج. لكنها أوضحت أن من المرجح أن يعود آيريس في الانتشار مرة أخرى بحلول سبتمبر عندما يعود الأطفال إلى المدرسة والبالغون للعمل أو الجامعة، بالإضافة إلى أننا نبدأ في قضاء مزيد من الوقت في الداخل.

وتحدثت خبيرة الكوفيد عن عامل آخر قد يسهم في انتشار آيريس وهو أن معظم الأشخاص الآن قد تجاوزوا 18 شهرا من آخر لقاح لهم وأن غالبية الأشخاص أيضا مر عليهم عدة أشهر من الإصابة الأخيرة لهم أيضا. وبالتالي، يمكننا أن نرى الموجة "تنمو بشكل أسرع" في سبتمبر.

لكن خبيرا آخر قلل من شأن المخاوف بشأن متغير آيريس، موضحا أنه مثلما حدث مع أوميكرون عندما تزايدت الإصابات ثم تمت السيطرة على الوضع بشكل عام.

متحور إيريس

هل ظهر في مصر ؟

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة إن متحور كورونا الجديد في أمريكا وأوروبا، وأكد أننا حتي هذه اللحظة لم نرصد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية : نتابع مع منظمة الصحة العالمية تطورات ظهور متحور كورونا الجديد في أوروبا وأمريكا، ونحن علي دراية تامة بكافة التقارير الأمريكية والأوروبية بخصوص متحور كورونا الجديد.

ولفت إلي أن المتحور الجديد لكورونا اكثر انتشارا ولكنه اقل شدة من حيث الأعراض حال الإصابة.