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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد

أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا الجديد  

أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، أن أعراض فيروس كورونا الجديد، الذي يُعرف باسم EG.5، وهو السلالة الجديدة الناتجة عن متحور من نوع سارس وكوفيد-2. 

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

 

وأفادت المظمة في بيانها، أنّ أعراض فيروس كورونا لا تختلف عن كوفيد-19، وتتصمن الحمي والقشعريرة والتهاب الحلق.

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وتم الابلاغ عن متحور كورونا الجديد EG.5 للمرة الأولى في فبرير الماضي، إلا أن سرعة انتشاره في يوليو كانت أكبر من المتوقع؛ حيث أصاب أكثر من مليون شخص خلال 28 يومًا في بعض الدول، منها: الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وعند اكتشاف الإصابة يجب عزل اأشخاص المصابين بهذا المتحور وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصي 12 أسبوعًا،

 

وتواصل منظمة الصحة العالمية وفريقها الاستشاري الفني المعني بتكوين لقاح COVID-19 (TAG-CO-VAC) لتقييم تأثير المتغيرات بانتظام على أداء لقاحات COVID-19 لإبلاغ القرارات بشأن تحديثات تكوين اللقاح.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

 

وكشفت الصحة العالمية عن أعراض فيروس كورونا الجديد، تختلف من شخص لآخر، وعادة ما تظهر من 5 إلى 6 أيام بعد التعرض، وتستمر من يوم إلى 14 يومًا، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:

حمى.

قشعريرة.

التهاب الحلق.

آلام العضلات وثقل الذراعين أو الساقين.

التعب الشديد أو التعب.

سيلان أو انسداد الأنف أو العطس.

صداع.

التهاب العينين.

دوخة.

سعال جديد ومستمر.

ضيق أو ألم في الصدر.

ضيق في التنفس.

صوت أجش.

خدر أو وخز.

فقدان الشهية، غثيان، قيء، ألم بطني أو إسهال.

فقدان أو تغير حاسة التذوق أو الشم.

صعوبة النوم.

صعوبة في التنفس، خاصة عند الراحة، أو عدم القدرة على التحدث في الجمل

ارتباك

النعاس أو فقدان الوعي

ألم أو ضغط مستمر في الصدر

كون الجلد باردًا أو رطبًا أو يتحول لونه إلى شاحب أو مزرق

فقدان الكلام أو الحركة.

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