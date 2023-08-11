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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.. إقبال كبير على مصيف بلطيم| صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافداً كبيراً من المصطافين، من عدد من المحافظات، إضافة لرحلات اليوم الواحد، وجرى توفير كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة.

كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، مؤكداً على افراد الانقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي .

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