ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وحشيش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز بيلا بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمحافظة كفر الشيخ من ضبط عاطل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط «ف.ف»، 26 سنة، سبق اتهامه في 6 قضايا، ما بين سرقة، مخدرات، سلاح دون ترخيص، ضرب وإحداث عاهة.

وألقى ضباط المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، والمقدم ضياء راشد، رئيس مباحث بيلا، القبض على المتهم بحوزته كمية من مسحوق الحشيش تزن 230 جراماً، وكمية من مسحوق الهيروين تزن 270 جراماً، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 5557 لسنة 2023م جنايات مركز شرطة بيلا، وأخطرت جهات التحقيق.