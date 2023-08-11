مصطفى بكري : بداية مهمة لتغيير القيادات بالمؤسسات الصحفية القومية الأيام المقبلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، ‏الناس دائما تحتاج إلى تغيير خاصة في المناصب التي يطيل المسؤولون فيها أو الذين لا يستطيعون أن يحققوا أهدافا كانوا مكلفين بها.

‏وتابع بكري ‏خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، الناس تفاءلت خيرا بالتغييرات التي حدثت في الوسط الإعلامي والصحفي ضمن إطار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد تكون هذه بداية مهمة للتغيير في الوسط الصحفي بالنسبة لعدد من المؤسسات القومية وبالنسبة إلى ماسبيرو الذي يجب أن يكون له دوره المحوري والأساسي.

‏وأضاف عندما نجدد الدماء على الأقل الكوادر الجديدة يكون لديها حماس وتريد إثبات ذاتها ورأينا ذلك في الوزراء.