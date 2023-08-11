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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكل بإذن الدكتور .. حسام موافي يوضح أعراض غيبوبة الكبد وأسبابها

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

‏قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الغيبوبة الكبدية مهمة جدا لأن مرضى الكبد في مصر عدد ليس بالقليل، ومصر الآن خالية من فيروسات الكبد ولكن متبقٍ آثار الفيروس وهو تليف الكبد.

وتابع ‏ موافي ‏خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الكبد السليم يستطيع هضم الطعام وتحويله إلى أحماض أمينية لكن إذا كان الكبد فيه مشكلة لن يستطيع عمل ذلك وسوف يتسبب في وصول الأمونيا إلى الدم حتى تصل إلى المخ وتسبب غيبوبة كبدية لكنها ليست خطر وعلاجها بسيط وهو ألا يأكل المريض إلا بإذن الدكتور.

الغيبوبة الكبدية حسام موافي مرضى الكبد مصر فيروسات الكبد

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