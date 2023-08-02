أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

أصبح مرض الكبد الدهني ، الذي كان يُعتبر في الأساس مصدر قلق على صحة البالغين ، مشكلة مقلقة بشكل متزايد عند الأطفال، تحدث هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي للأطفال (NAFLD) ، عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد لدى الأطفال الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون غير الصحية ، جنبًا إلى جنب مع نمط حياة غير مستقر، يعد تحديد علامات الكبد الدهني عند الأطفال والبحث عن العلاج في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لمنع تقدمه والعواقب المحتملة على المدى الطويل.



علامات الكبد الدهني عند الأطفال

التعب والضعف: يقول الدكتور راهول دوباكا ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ، مستشفيات كير بانجارا هيلز ، حيدر أباد: "قد يعاني الأطفال المصابون بالكبد الدهني من التعب والضعف غير المبرر ، مما قد يؤثر على أدائهم المدرسي وأنشطتهم اليومية".

السمنة أو زيادة الوزن: في حين لا يعاني جميع الأطفال المصابين بدهن الكبد من زيادة الوزن ، فإن الغالبية يميلون إلى السمنة أو زيادة الوزن، يُعد الوزن الزائد للجسم ، وخاصة حول منطقة البطن ، أحد عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

آلام البطن: قد يعاني بعض الأطفال المصابين بالكبد الدهني من عدم الراحة أو ألم خفيف في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

ضعف الشهية أو فقدان الوزن: في بعض الحالات ، قد يعاني الأطفال المصابون بمرض الكبد الدهني المتقدم من فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود.

إنزيمات الكبد المرتفعة: وفقًا للدكتور دوباكا ، "قد تكشف فحوصات الدم الروتينية عن ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد ، مما يشير إلى التهاب الكبد ومرض الكبد الدهني المحتمل".

مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2: يرتبط مرض الكبد الدهني ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين ، وقد يصاب بعض الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 2 بمرور الوقت.

ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية: "قد تظهر اختبارات الدم أيضًا مستويات غير طبيعية من الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتبطة بمرض الكبد الدهني" ، كما يقول الدكتور دوباكا.

ووفقًا للدكتور دباكة ، فإن التركيز الأساسي في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي عند الأطفال هو تغيير نمط الحياة، من الضروري تشجيع اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، يعد تقليل تناول المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة والدهون المشبعة أمرًا بالغ الأهمية، يعد النشاط البدني المنتظم أمرًا حيويًا أيضًا في إدارة مرض الكبد الدهني، يجب على الآباء الحد من وقت الشاشة وتشجيع أطفالهم على الانخراط في الأنشطة البدنية المناسبة لأعمارهم ".

إذا كان الطفل يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، يوصى بفقدان الوزن تدريجيًا تحت إشراف طبي، يجب تجنب الحميات الغذائية القاسية أو إجراءات فقدان الوزن المفرطة ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة الكبد والرفاهية العامة.

إذا تم تشخيص إصابة طفل بمرض الكبد الدهني ، فمن الضروري الإشراف الطبي الدقيق، سيراقب مقدم الرعاية الصحية وظائف الكبد لدى الطفل والمعايير الأخرى ذات الصلة بانتظام، سيعمل فريق الرعاية الصحية مع الطفل وعائلته لوضع خطة علاج شخصية بناءً على احتياجات الطفل الخاصة.

إذا كان الطفل يعاني من مقاومة الأنسولين ، أو داء السكري من النوع 2 ، أو مستويات الكوليسترول المرتفعة ، فإن الإدارة المناسبة لهذه الحالات ضرورية لتحسين نتائج مرض الكبد الدهني.

من الأهمية بمكان أن يتشاور الآباء مع أخصائيي الرعاية الصحية قبل إعطاء أطفالهم أي أدوية أو مكملات لا تستلزم وصفة طبية ، لأن بعضها قد يضر الكبد.

"بما أن مرض الكبد الدهني يمكن أن يكون له مكون وراثي ، فمن المستحسن لأفراد الأسرة ، وخاصة الوالدين ، الخضوع للفحص إذا تم تشخيص إصابة الطفل بـ NAFLD" ، كما ينصح الدكتور Dubbaka.

المصدر: timesofindia

