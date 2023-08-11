من الأجمل عالميًا .. أحمد فايق يتجوّل بأكبر مكتبة في كوريا الجنوبية

استعرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا داخل أكبر مكتبة في كوريا الجنوبية مساء الجمعة ببرنامج "لوغاريتم" على قناة "دي إم سي" الفضائية.

وقال فايق خلال البرنامج، إن ما لا يتم اكتسابه بدون عمل جاد أو تعب لا قيمة له ، وهذا الاقتباس معروف جيدًا في المكتبات الكورية والكورية ، موضحًا أن المكتبة من أجمل المكتبات في العالم حيث تضم أكثر من 50000 مجلد من الكتب والمجلات ، كما بالإضافة إلى مجموعة من العناوين "عبر الإنترنت" ، تم افتتاحها في مايو 2017. تتكون المكتبة من طابقين فقط وهي مجانية للجميع.

وعرض أحمد فايق لقطات من داخل مكتبة كورية تظهر إحجام جميع المجموعات العرقية في كوريا الجنوبية عن ممارسة القراءة.