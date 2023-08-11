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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير : إعادة الدور التربوي المتكامل للمدرسة بمقررات عصرية

صدى البلد

يشهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبيرا و بشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، على التطوير الكبير في منظومة التعليم ، وقال إنه شهد تطورا ملحوظا وملموسا بشكل كبير في العديد من المجالات والقطاعات، وأن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة، ونتج عن ذلك تطوير المناهج وأساليب التقويم والتدريس وأن هذا يدفعنا نحو تطبيق التعليم الرقمي بما يمتلكه هذا النظام من مزايا عديدة للمؤسسة التربوية وللطالب تضمن تنوع أساليب التدريس والعرض وأساليب التقويم وتحقيق أعلى معدلات الدقة والموضوعية في نتائج الاختبارات.

وقال حجازي  إن الأمر لم يقتصر على تطوير المناهج وطرق التدريس والتقويم واستحداث كليات جديدة وتخصصات وبرامج جديدة ولكن حتى على مستوى توفير بيئة تعلم آمنة ومناخ تعليمي صحي وملائم وقد بدا ذلك واضحا في الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة للوجبات المدرسية وحرصها على بناء العديد من المدارس والفصول لتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات لتعيين عدد من المعلمين من خلال خطة زمنية قصيرة المدى لسد العجز في أعداد المعلمين بالإضافة إلى إعادة الدور التربوي المتكامل للمدرسة  من خلال التركيز على ممارسة الأنشطة المختلفة جنبا إلى جنب مع دراسة مقررات عصرية ومناهج وفقا للمعايير العالمية.

الفصول الدراسية الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات الرئيس السيسي منظومة التعليم

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