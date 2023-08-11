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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالأردن.. 24 أغسطس

محمد حماقي
محمد حماقي

أعلن الفنان محمد حماقي - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- عن حفله الجديد في الأردن، يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

ونشر محمد حماقي، بوستر حفل الأردن، وعلق عبر انستجرام، قائلا: «أهل الأردن، وحشتوني، هستناكم يوم الخميس 24\8، في Golf club، تقدروا تحجزوا التذاكر». 

حفل محمد حماقي 

أحدث أغاني محمد حماقي 

وكان طرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة مش كفاية فراق وذلك من خلال صفحته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر على ومن توزيع تميم.

شاهد الفيديو

وتعتبر هذه الأغنية الثالثة لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرح أغنيتين لمون نعناع وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

 وتصدر كليب "حبيت المقابلة لمحمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".

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