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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطرح كيلو اللحوم السودانية بـ220 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعر اللحوم السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بسعر 220 جنيها بدلاً من 195 جنيها، بداية من شهر أغسطس الجاري.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول، خاصة بعد وصول كميات كبيرة من رؤوس المواشي المتعاقد عليها ‏من الخارج بمجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

لحوم برازيلية

وتعاقدت هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة و5000 رأس بقرى من دولة السودان.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلى استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات سابقة، أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الأسعار في السوق المحلية.

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