دراسة مثيرة للجدل.. مكون شائع في الطعام يسبب التهاب الدماغ لملايين البشر

كشفت دراسة مثيرة للجدل لمجموعة علماء في نيوزيلاندا أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من حساسية الجلوتين والتي تعد حالة وراثية لا يوجد لها علاج تؤثر على الجهاز الهضمي ، لكن الجديد في الأمر هو أن الجلوتين يتسبب أيضا في التهاب الدماغ.

وفقا لموقع "New Atlas قد أجريت الدراسة اكتشفها علماء جامعة أوتاجو أن حيوانات التجارب، التي تتبع نظاما نظامًا غذائيًا بنسبة 4.5% من الجلوتين قد عانت من التهاب في الدماغ، وهي منطقة تلعب دورًا أساسيً في وظائف التمثيل الغذائي .

التهاب دماغ البشر

وقال الباحث الرئيسي بالدراسة، أن الملايين حول العالم يعانون من حساسية الجلوتين، وتشير الإحصائيات الى أن نسبة منهم يعانون من اضطرابات هضمية خطيرة، وهي حالة مناعة وراثية ولا يعرف الباحثون سبب حدوث هذا الالتهاب، ولكنه مرتبط باستجابة شديدة للجهاز المناعي .