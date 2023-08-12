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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشمل 57 قرية.. حياة كريمة غيرت وجه برج العرب القديم بالإسكندرية

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي ببرج العرب

 

من برج العرب، انطلقت المبادرة الأعظم في تاريخ مصر الحديث "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية في مرحلتها الأولى والتي تستهدف تغير معيشة نحو 60 مليون مصري لتحقيق شعار الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم".

لابد من تغيير حياة الناس في القرى، ولا بد من تعاون مع الأهالي في القرى حتى يساعدوا في المخرج النهائي"، كانت هذه كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رؤيته لتغير واقع الريف المصري، ومن هنا كانت فلسفة مبادرة "حياة كريمة".

وتعتبر مبادرة حياة كريمة، هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري الحديث، بهدف تطوير قرى الريف المصري؛ هذه المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى. 

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال الرئيس السيسي في حفل إطلاق المبادرة، وسط حضور شعبي كبير في استاد القاهرة، إن حياة كريمة هي "مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من "أربعة آلاف" قرية مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي ٥٨ مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ ٧٠٠ مليار جنيه أو يزيد."

وفي الإسكندرية، تشمل المبادرة حوالي 57 قرية ونجع ومدينة في مدينة برج العرب القديمة، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

وقال أحمد مخيمر، رئيس الوحدة الحزبية لقرية بهيج، إن المبادرة تستهدف تطوير 3 وحدات محلية هي «بهيج وأبو صير والغربانيات»، إضافة إلى تطوير48 قرية تابعة لها، و5 نجوع، حيث يستفيد من أعمال التطوير التي ستجري في قري ونجوع ببرج العرب القديمة نحو150 ألف مواطن بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليارات جنيه حتى الأن.

وأشار إلى  أعمال التطوير في برج العرب تتضمن اعمال الصرف الصحي والرصف، ومد خطوط مياه شرب جديدة، وتجديد شبكات الكهرباء وتطوير الوحدات الصحية، لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، والتوسع في إنشاء المدارس.

وتقدم محمد غبارة أحد سكان برج العرب بالشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه وعنايته لهذه المبادرة، التي تعتبر من أهم المشروعات في العصر المصري الحديث، والتي ستغير من شكل الحياة في برج العرب وتستكمل مشروعات توقفت منذ زمن.

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