عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان القلج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

أرسل القارئ  محمد فريد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع المدرسة بالقلج بمحافظة القليوبية من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت أحد السيدات وتسببت في تلفيات لاسقف السيارات بسبب وقوفهم عليها .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الإخباري الصحفي انتشار الكلاب انتشار الكلاب الضالة خدمة بين الناس ب موقع صدى البلد الإخباري والقيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

ترشيحاتنا

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

بمجموع 60%.. المعاهد الفنية الصحية الشرطية تطلب شباب وفتيات حاصلين على الثانوية

أرخص 5 سيارات في السعودية موديل 2023 .. صور

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

طرح فيلم " باربي " فى السينمات المصرية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الضغط.. فوائد خارقة لتناول الخوخ

أسباب الصدمات العاطفية والنفسية

بريطانية تحكي تجربتها "المرعبة" مع جهاز مراقبة منزلي.. أعرف القصة

مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

فيديو

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ