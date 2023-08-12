11 عادة تجنبها لتحمى بيتك وأسرتك من الحرائق| إنفوجراف

تقوم الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بدورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ووضعت لهم عدة نصائح للوقاية من الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة.
الوقاية من الحرائق:
- لا تدخن فى المنزل عند الشعور بالنعاس
- لاتترك اعواد الكبريت والولاعات فى متناول الاطفال
- لاتترك الشموع او موقد الطهى دون رقابة
- لا توصل اكثر من جهاز بمصدر واحد للطاقة
- افصل التيار الكهربائى او الغار بعد الاستخدام او عند مغادرة المنزل
- تأكد من صلاحية اجهزة اطفاء الحرائق
- لاتستخدم الماء فى اطفاء حرائق الزيوت بل استخدم غطاء معدنى وقطعة قماش رطبه
- عند الشعور بتسرب غاز اقفل مصدر الغاز وافتح النوافذ وافصل الكهرباء
- لاترتدى الملابس الفضفاضة اثناء الطهى
- ابعد الاقمشة عن الاجهزة الكهربائية المنتجة للطاقة
- لاتستخدم اعواد الكبريت فى اختبار تسرب الغاز