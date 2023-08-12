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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

11 عادة تجنبها لتحمى بيتك وأسرتك من الحرائق| إنفوجراف

حريق
حريق

تقوم الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بدورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ووضعت لهم عدة نصائح للوقاية من الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة.

الوقاية من الحرائق:

- لا تدخن فى المنزل عند الشعور بالنعاس 
- لاتترك اعواد الكبريت والولاعات فى متناول الاطفال

- لاتترك الشموع او موقد الطهى دون رقابة

- لا توصل اكثر من جهاز بمصدر واحد للطاقة

- افصل التيار الكهربائى او الغار بعد الاستخدام او عند مغادرة المنزل

- تأكد من صلاحية اجهزة اطفاء الحرائق

- لاتستخدم الماء فى اطفاء حرائق الزيوت بل استخدم غطاء معدنى وقطعة قماش رطبه

- عند الشعور بتسرب غاز اقفل مصدر الغاز وافتح النوافذ وافصل الكهرباء

- لاترتدى الملابس الفضفاضة اثناء الطهى

- ابعد الاقمشة عن الاجهزة الكهربائية المنتجة للطاقة

- لاتستخدم اعواد الكبريت فى اختبار تسرب الغاز 

ارتفاع درجات الحرارة إطفاء الحرائق الأجهزة الامنية التيار الكهربائى الشعور بالنعاس تسرب الغاز فصل التيار الكهربائي وزارة الداخلية

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