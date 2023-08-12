11 عادة تجنبها لتحمى بيتك وأسرتك من الحرائق| إنفوجراف

تقوم الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بدورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ووضعت لهم عدة نصائح للوقاية من الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة.

الوقاية من الحرائق:

- لا تدخن فى المنزل عند الشعور بالنعاس

- لاتترك اعواد الكبريت والولاعات فى متناول الاطفال

- لاتترك الشموع او موقد الطهى دون رقابة

- لا توصل اكثر من جهاز بمصدر واحد للطاقة

- افصل التيار الكهربائى او الغار بعد الاستخدام او عند مغادرة المنزل

- تأكد من صلاحية اجهزة اطفاء الحرائق

- لاتستخدم الماء فى اطفاء حرائق الزيوت بل استخدم غطاء معدنى وقطعة قماش رطبه

- عند الشعور بتسرب غاز اقفل مصدر الغاز وافتح النوافذ وافصل الكهرباء

- لاترتدى الملابس الفضفاضة اثناء الطهى

- ابعد الاقمشة عن الاجهزة الكهربائية المنتجة للطاقة

- لاتستخدم اعواد الكبريت فى اختبار تسرب الغاز