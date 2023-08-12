أخبار الفن| إجابة صادمة من معز مسعود بعد أنباء طلاقه من حلا شيحة .. طرح فيلم باربي فى مصر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

أحيا كل من الفنانين المصريين حكيم ومصطفي حجاج وخالد سليم، حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية، استمر حتي الساعات الأولي من الصباح اليوم.

وتألق الفنان حكيم في الحفل الذي بدأ بأغنية السلام عليكم، كما قدم مصطفي حجاج عدد من الأغاني الناجحة مثل يا منعنع وخطوة.

حل معز مسعود ضيف علي برنامج ضيفي ، والمذاع علي قناة الشرق ، ويقوم بتقديمه الإعلامي المصري معتز الدمرداش .

وخلال الحلقة طرح الإعلامي معز مسعود سؤال علي ضيفه معز مسعود علي حالته الاجتماعية في الوقت الراهن ، بعد انباء علي طلاقه من الفنانة حلا شيحه .

كشفت منصة شاهد vip عن استعدادها لطرح فيلم أبن الحاج أحمد ، والذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان شيكو ، خلال الفترة القادمة .

ومن المرجع عرض فيلم ابن الحاج أحمد خلال شهر سبتمبر المقبل علي منصة شاهد ، بعد رفعه من دور العرض السينمائي خلال الشهور القليلة الماضية .

أحيا الفنان رضا البحراوي حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين ، وشاركه كل من فرقة مسار إجباري والفنان نسلم ، وسط حضور جماهيري كبير .

وخلال الحفل قدم رضا البحراوي عدد من الاغاني الخاصه به ، وببعض الفنانين مثل حسن الاسمر ، والفنان جورج وسوف .

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفل غنائي ضخم بمدينة الساحل الشمالي، انتهى خلال الساعات الاولي من صباح اليوم ، وسط حضور جماهيري ضخم .

واشعل الفنان عمرو دياب الحفل بعدد من الاغاني تنوعت بين القديمة والحديثة، ومنها أغنية انت هتدلع، والتى الهبت حماس الجمهور .

يحل الذكري الثالثة على رحيل الفنان سناء شافع الذي نجح في مسيرته الفنية بالتوازي مع اهتمامه بالمسار الأكاديمية الذي تدرج به حتى تولى منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

ولد سناء شافع فى 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرة مع والده والذى كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربى تربية دينية ما بين حى الجمالية والحسين، حتى انتقل إلى حدائق القبة بعد ذلك.

قررت الشركة المنتجة لفيلم “ باربي ” طرح فى السينمات المصرية ، اليوم ، وذلك بعد أسابيع من عرضه فى عدد من الدول الغربية .

ودخل فيلم باربي التاريخ بعد وصوله إلى تحقيق مليار دولار في السينمات العالمية خلال حوالي أسبوعين من عرضه، رغم تأجيله ومنعه من دول عديدة.