طرح فيلم "أبن الحاج أحمد" على هذة المنصة

كشفت منصة شاهد vip عن استعدادها لطرح فيلم أبن الحاج أحمد ، والذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان شيكو ، خلال الفترة القادمة .

ومن المرجع عرض فيلم ابن الحاج أحمد خلال شهر سبتمبر المقبل علي منصة شاهد ، بعد رفعه من دور العرض السينمائي خلال الشهور القليلة الماضية .

فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لـ"شيكو" بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع النجم هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع

ويشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم.

ومن ناحية اخري عرض لشيكو خلال الأسابيع المصابة مسلسل “اللعبة”، تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.