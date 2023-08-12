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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم " باربي " فى السينمات المصرية .. اليوم

باربي
باربي

قررت الشركة المنتجة لفيلم “ باربي ” طرح فى السينمات المصرية ، اليوم ، وذلك بعد أسابيع من عرضه فى عدد من الدول الغربية .

ودخل فيلم باربي التاريخ بعد وصوله إلى تحقيق مليار دولار في السينمات العالمية خلال حوالي أسبوعين من عرضه، رغم تأجيله ومنعه من دول عديدة. 

 

وأصبح فيلم باربي أول فيلم من إخراج امرأة يحقق مليار دولار بهذه السرعة، وأصبح رسميا من أبرز وأهم الأعمال التي تطرح خلال العام الجاري وتنافس على موسم الجوائز المرتقب. 

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ويمثل فيلم Barbie تحديًّا كبيرًا في مسيرة بطلته مارجو روبي، وهو بمثابة البطولة المطلقة الأولى لها بعدما كانت من قبل بطلة في ظل نجوم هوليوود الكبار مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويل سميث وغيرهم.

 

ويشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

 

باربي Barbie براد بيت دي كابريو ريان جوسلينج فيلم Barbie

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