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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

المعيقلي
المعيقلي

كشفت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، بالسعودية اخر تطورات الحالة الصحية لإمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي حيث طمأنت الجميع علي صحته، مؤكدة أنه أصبح في أتم صحة وعافية

وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد ذكرت في بيان سابق لها إن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لإعياء وإرهاق في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وبين المتحدث الرسمي بالرئاسة، أن رئيسها الدكتور عبد الرحمن السديس، تدخل وأتم بالناس صلاة الجمعة، مبينة أن المشروع في مثل ذلك أن يتأخر الإمام ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وطمأن المتحدث الجميع بأن فضيلة المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

إغماء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة الجمعة.. رجع يضحك تاني وحالته كويسة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

 

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