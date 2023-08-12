عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: الجوار الغربي يرسل مرتزقة لـ"الدعم السريع" ودمرنا 80 % من الميليشيات

الفريق ياسر العطا
الفريق ياسر العطا

أكد الفريق ياسر عطا مساعد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن قوات الدعم السريع تستقدم مرتزقة من دول الجوار الغربي للسودان، وأدخلت الأسبوع الماضي 6 آلاف مقاتل تصدى لهم الجيش.

وأضاف "عطا" أن الجيش السوداني لديه المعلومات الكاملة بشأن الدول التي تغزي الدعم السريع، وأن الجيش دمر 80% من قوات الدعم السريع، وفقا لتصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. 

وأشار الفريق ياسر عطا إلى أن محمد حمدان دقلو المشهور بـ"حميدتي"،  قائد قوات الدعم السريع كان يريد أن يصبح حاكماً على السودان، واجتهد في تحقيق ذلك، بينما كنا في المؤسسة العسكرية نتكلم معه عن تحديث الدولة السودانية وفقاً لما نادى به الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة، لكن ارتباطاته مع دول الشر العالمية وجهات مشبوهة غذت فيه فكرة أنه يمكن أن يحكم السودان.

وأكد "عطا" أن الوصول إلى السلطة في البلاد ينبغي أن يكون عبر انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب من يحكمه، منوها إلى أن الجيش يسيطر على العمليات في الأرض تماما.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي، ما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة في السودان.

الجيش السوداني مرتزقة عبد الفتاح البرهان الفريق ياسر عطا قوات الدعم السريع دول الجوار الغربي للسودان محمد حمدان دقلو حميدتي السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

ما معنى عقوق الأباء للأبناء؟.. علي جمعة يحذر الوالدين من 8 أفعال

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أورتيجا: كل ملابسي من الوكالة.. وهذا سبب عدم الغناء مع أوكا| فيديو

ترشيحاتنا

على طريقة أحمد سعد.. ظهور لافت لزوج ندى الكامل بقميص شفاف

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

الصحة :الكشف وكافة فحوصات مبادرة «صحة الأم والجنين» مجانية

بسبب تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الداخلية الإماراتية

جمال شعبان يعدد أسباب واحتمالات إغماء الشيخ ماهر المعيقلي| تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

بفستان مكشوف.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالساحل الشمالي

طريقة عمل صوص الجبنة| أحلى من المطاعم

حوت توت عنخ آمون.. قصة اكتشاف مثير لعلماء مصريين في مياه الفيوم

فيديو

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ