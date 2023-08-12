السودان: الجوار الغربي يرسل مرتزقة لـ"الدعم السريع" ودمرنا 80 % من الميليشيات

أكد الفريق ياسر عطا مساعد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن قوات الدعم السريع تستقدم مرتزقة من دول الجوار الغربي للسودان، وأدخلت الأسبوع الماضي 6 آلاف مقاتل تصدى لهم الجيش.

وأضاف "عطا" أن الجيش السوداني لديه المعلومات الكاملة بشأن الدول التي تغزي الدعم السريع، وأن الجيش دمر 80% من قوات الدعم السريع، وفقا لتصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وأشار الفريق ياسر عطا إلى أن محمد حمدان دقلو المشهور بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع كان يريد أن يصبح حاكماً على السودان، واجتهد في تحقيق ذلك، بينما كنا في المؤسسة العسكرية نتكلم معه عن تحديث الدولة السودانية وفقاً لما نادى به الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة، لكن ارتباطاته مع دول الشر العالمية وجهات مشبوهة غذت فيه فكرة أنه يمكن أن يحكم السودان.

وأكد "عطا" أن الوصول إلى السلطة في البلاد ينبغي أن يكون عبر انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب من يحكمه، منوها إلى أن الجيش يسيطر على العمليات في الأرض تماما.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي، ما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة في السودان.