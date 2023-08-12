لبنان.. إحباط عملية هجرة غير شرعية لأكثر من 400 شخص

أفادت قناة الجديد اللبنانية بأن دورية من مديرية استخبارات الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب لأكثر من 400 شخص قبل إتمام عملية التهريب.

كما تمكنت أيضا في عملية نوعية فجر اليوم في القبض علي الرأس المدبر لعمليات التهريب غير الشرعية عبر البحر في منطقة الشيخ زناد العكارية المدعو "ش. م. س" الملقب بـ "الحزوري".

وفي السياق ذاته؛ كانت قوات البحرية المغربية قد نجحت في اعتراض قاربا يقل 67 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل غرب البلاد بحسب ما ذكرت قناة العربية.

و ذكرت وكالة الأبناء الغربية أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير نجحت في القبض علي ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأشارت الوكالة الغربية الي ان ذلك تم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة