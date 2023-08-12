مجلس التعاون الخليجي يرحب باكتمال مهمة تفريغ ناقلة النفط صافر

أعرب مجلس التعاون الخليجي والسعودية والكويت عن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة بإعلان الأمم المتحدة إكمال مهمة تفريغ حمولة الناقلة "صافر" العائمة قبالة سواحل اليمن من النفط الخام.

وعبر جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيان له، اليوم السبت، عن ترحيبه باكتمال خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة.

وذكر البديوي، في بيان، إن نجاح خطة التفريغ يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية، وحرصها على عدم حدوث كارثة بيئية في المنطقة".

وأشاد بجهود فريق عمل الأمم المتحدة بقيادة أنطونيو جوتيريش، والدول المانحة لتمويل الدعم المالي اللازم لهذه العملية لحل مشكلة الخزان العائم.

كما اثني البديوي علي الدور الكبير لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودها بتقديم الدعم اللازم طوال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة".