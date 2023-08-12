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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال تفريغ خزان صافر النفطي

أرشيفية
أرشيفية

رحبت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بإعلان الأمم المتحدة عن اكتمال سحب النفط الخام من الخزان "صافر" العائم قبالة سواحل اليمن.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إنها تثمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء مشكلة "صافر"، وتقدر الدعم المالي الذي قدمته الدول المانحة لإنهاء التهديد الذي يشكله الخزان.

كما توجهت الوزارة بالشكر لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن "على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية الخطة التشغيلية حتى الانتهاء من تفريغ الخزان العائم (صافر) بنجاح".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان باسم الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أصدره الجمعة: "نرحب بالأنباء التي تفيد بأن عملية نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة (اليمن) قد تم الانتهاء منه بأمان، اليوم، وتجنب ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".

الأمم المتحدة: انتهاء أزمة ناقلة النفط صافر

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من جهته قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقود تنفيذ العملية،: "نجحت العملية لمنع التسرب النفطي في البحر الأحمر في نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسي قبالة الساحل اليمني لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية".

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول والمانحين السخيين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها  لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل

 

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