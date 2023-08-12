أحمد حلمي بصحبة حمدي المرغني في وصلة غناء داخل السيارة| شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي، فيديو عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فيه بصحبة الفنان حمدي المرغني، وتبادلا غناء أغنية المطرب بهاء سلطان بطريقة كوميديا وتفاعل معه متابعيه.

وطرح الفنان أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو” عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

ويحقق الفنان أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.