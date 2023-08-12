انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

انتهت اليوم السبت الموافق 12 أغسطس، فترة عمل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد صدور قرار المد لمفتي الجمهورية عاما تلو الآخر.



وينتظر مفتي الجمهورية، قرارا بصدور المد الثالث له، أو تعيين مفتى آخر بدلا من الدكتور شوقي علام، بعدما قضى قرابة عشرة أعوام في منصب المفتي بداية من 4 مارس 2013.

ومنذ عامين، اعتبرت دار الإفتاء المصرية، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

مفتي الجمهورية



تقلد الدكتور شوقي عبد الكريم علام، مهام دار الإفتاء المصرية، في شهر مارس 2013 ، ليكون أول مفتي للجمهورية يأتي عن طريق الانتخاب.

ولد الدكتور شوقي علام، كما ذكرت دار الإفتاء المصرية، في فيديو يحكي قصة حياة مفتي الجمهورية، في مطلع الستينيات من القرن الماضي في قرية زاوية أبو شوشة بمحافظة البحيرة ، تلك القرية التي أخرجت لمصر خيرة العلماء والمفكرين، أمثال: الشيخ محمد عبده، والشيخ شلتوت، والشيخ سليم البشري، والشيخ محمد الغزالي.

تأثر شوقي علام، بجو الريف فنشأ محبا للهدوء مؤثرا للخلوة الداعية إلى تأمل الطبيعة والتفكر في خلق الله الذي خلق كل شئ .

تقاليد القرية وروابطها الأسرية كانت تدفعه إلى مخالطة الناس من حوله والنظر الدقيق في مشكلاتهم اليومية وأعبائهم الحياتية ، مما أفاده في البحث العلمي عندما أراد ربط الفقه بالواقع .

تلقى مفتي الجمهورية العلم في كتاب القرية فحفظ القرآن في سن الحادية عشرة ثم تخرج في كلية الشريعة والقانون بطنطا بتقدير جيد جدا، عمل معيدا بالكلية حتى نال درجة الدكتوراه عام 1996م، وعنوانها: إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

توالت أبحاث الدكتور شوقي علام، الفقهية ورسائله العلمية ، التي قام بها، ما بين تقنين للفقه الجنائي وربطه بقضايا الواقع إلى مشكلات الحياة الزوجية وقضايا المرأة في المجتمع الإسلامي المعاصر.

أبرز مؤلفاته:

1 - الحقوق المقدمة عند التزاحم في الفقه الإسلامي

2 - دور الدولة في الزكاة.. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي

3 - تحديد الجنس البشري وتغييره بين الحظر والمشروعية .. دراسة مقارنة

4 - الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي

5 - الطلاق السني والبدعي

6 - بالإضافة إلى عدد كبير من الكتاب التي تمثل إنتاجا علميا متميزا