بسبعة سفن ومروحية.. إنقاذ عشرات المهاجرين بعد غرق قارب في المانش

انقلب قارب مهاجرين في بحر المانش، قرب فرنسا وانقذت السلطات البحرية حوالي 50 شخصا، فيما تتواصل عمليات الانقاذ باستخدام سبعة سفن ومروحية.

وذكرت وكالة رويترز، أن عملية إنقاذ واسعة بدأت في ساعة مبكرة من اليوم السبت حيث حاولت عشرات القوارب العبور في نفس الوقت، ولكن «عثروا للأسف على قتلى بالقرب من سانجات».

وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن فرنسية ومروحية، إضافة إلى سفينتين بريطانيتين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

القنال بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم والتيارات فيه قوية. وعبَر أكثر من مائة ألف مهاجر المانش في شكل غير قانوني، باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، استناداً إلى أرقام رسمية بريطانية.

وفي 2022، قضى 5 مهاجرين في البحر، وفقد 4، حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإنجليزية انطلاقاً من الساحل الشمالي لفرنسا، وفي نوفمبر 2021، قضى 27 مهاجراً بسبب غرق زورقهم.