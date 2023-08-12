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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واكتشاف حالات تبديل أوراق اجابات أثناء تظلمات الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بكل طالب ناتجة عن تصحيح أوراقه بدون أي تبديل أو تلاعب أو تغيير ، مشددة على أن كل طالب حصل على حقه كاملاً وفقا لاجاباته المدونة في ورقة اجابته .

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تظلمات الثانوية العامة 2023 يجد كل طالب أوراق اجابته التي لا يمكن انكارها أو التلاعب فيها ، لافتاً إلى أنه تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وذلك لضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.
 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات فى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  لمنع عمليات الغش، حيث تم استخدام الكاميرات فى اللجان، والعصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلاً : إن الدرجة التى حصل عليها طلاب الثانوية العامة هذا العام، تتسم بالعدالة والشفافية، مشيرا إلى أن كل طالب له الحق في التظلم، موضحًا أنه في حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.

تظلمات الثانوية العامة 2023 

جدير بالذكر أن الإقبال على تظلمات الثانوية العامة 2023 كبير ، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مثل كل عام آلاف الطلاب حرصوا على تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، للتأكد من مدى حصولهم على حقهم كاملاً في الدرجات.

وتسير أعمال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، بشكل منضبط وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم .

وتتم عملية الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 ، في مقرات لجان النظام والمراقبة التابع لها كل طالب ، في مواعيد يتم تحديدها وارسالها لكل طالب عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 .

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بيانا رسمياً للكشف عن أعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023 ، وعدد الطلاب الذين اكتشفوا درجات مستحقة لهم .

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التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

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