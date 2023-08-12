أهالي العريش يعثرون على جثة سيدة مخنوقة داخل شقتها 

عثر أهالي مدينة العريش محافظة شمال سيناء، على جثة سيدة داخل شقتها عليها آثار خنق بالرقبة باستخدام حبل وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوصول جثة سيدة الى المستشفي العام مصابة باسفيكسيا الخنق.

حول الرقبة:



استقبل مستشفى العريش جثة " آ ع ال ك" 18 عاما مقيمة بحي كرم أبو نجيلة بمدينة العريش عليها أثار خنق حول الرقبة، وذلك باستخدام تم لفه حبل حول الرقبة وتم ايداعها داخل مشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.

وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات في الواقعه وسؤال شهود العيان وجيران المتوفية في مدينة العريش للتعرف على ملابسات الحادث.