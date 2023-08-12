حملات لإزالة تعديات البناء المخالف بقرى 3 مراكز في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون، سواء تعدٍ على أراضٍ زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، لإزالة حظيرة مواشى بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريباً، وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الإبراهيمية، تمت إزالة تعدٍ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة 100 متر تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الابيض البلوك بطول 50 مترا تقريبا باسم المواطن “س. م. ا”، بناحية عزبة المطالقة بإكياد البحرية، وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن.