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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنجازات مبادرة حياة كريمة.. تنفيذ 630 مشروعا خدميا في قري زفتي |صور

انجازات مبادرة حياة
انجازات مبادرة حياة كريمة بزفتي

شهدت قري مركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة فرحة وسعادة بين الأسر والعائلات عقب الانتهاء بنسبة 100٪ من تنفيذ إجمالي المشروعات الخدمية التي تشمل جميع المجالات ضمن العمل الذي تم إنجازه مؤخرا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل تطوير كل ربوع الريف المصرى علي مستوي كافة الوحدات المحلية القروية والتي شهدت 874 مشروعا ويجرى العمل فى 189 مشروعا وتجاوزت نسبة التنفيذ بها 99%.

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من ناحيته أكد  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أن مبادرة حياة كريمة  تواصل جهودها بخطى ثابتة في تغيير ملامح الريف المصري بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، على الرغم من الظروف الراهنة .

وكشف محافظ الغربية "رحمي " أنه في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية، وغلاء الأسعار والتضخم، موضحا أن  إنجازات المشروع القومي حياة كريمة انعكست بشكل مباشر على المواطن المصري.

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وأوضح محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلي منسقي حياة كريمة في المراكز المدرجة ضمن المبادرة بالغربية، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، والأجهزة التنفيذية، أن المحافظة عكفت على وضع كافة التصورات الخاصة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مراكز الغربية، تمهيداً للبدء فيها، مؤكدا على مراجعة الاحتياجات التي تم رصدها للمراكز المقرر إدراجها ضمن المرحلة الثانية في المبادرة الرئاسية والتي تتضمن مراكز المحلة الكبرى وكفر الزيات وبسيون وقطور.

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كما شدد محافظ الغربية في تعليماته حسب قوله إلي مساعديه، علي أهمية حصر الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية، والخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في كل مركز من مراكز المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم توصيل خدمات الصرف الصحي بمركز المحلة الكبرى إلى 43 قرية، ومازال جارياً في 15قرية أخرى بالمركز نفسه.

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في المقابل كشفت منسقة حياة كريمة بالغربية زينب سامى عن تحقيق المبادرة لانجاز واقعي في كافة المجالات الخدمية لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تدشين 630 مشروعا من إجمالى المشروعات بنسبة تنفيذ 100% وشهد مركز زفتى إقامة 100 مشروع فى الصرف الصحى بنسبة تنفيذ كاملة و129 مشروع بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 99%.
 

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وأفادت "سامي " بأن التكلفة لاجمالى المشروعات المنفذة بمركز زفتى بلغت 4 مليارات جنيه فى ضوء العمل على كل المحاور التنموية داخل المركز ولا سيما مشروعات الكهرباء التى تشهد طفرة كبيرة فى الفترة الأخيرة".

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كما اختتمت بقولها إن وزارة التخطيط وضعت نصب عينيها  عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية بلغ 54 قرية وبلغ عدد المستفيدين 430 ألف نسمة خلال الفترة الجارية.

من ناحية أخري كشف محمد حسن ابن قرية نهطاي أن مبادرة حياة كريمة رسمت مستقبل جديد للأسر والعائلات بعدما تم تطوير البنية التحتية بشكل نموذجي من خلال إنشاء مراكز شباب ومجمعات خدمية ومدارس ومتنزه عالمي يكفل معايير الرفاهية والتنويع الخدمات لكل الناس موجها برسالته"شكرا لرئيسنا عبد الفتاح السيسي علي تعبه من أجل رفع الخدمات المقدمة لكل الريف المصري .. وتحيا مصر .. تحيا مصر " .

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في ذات السياق كشفت حسناء علي من أبناء قرية تفهنا العزب بنطاق مركز زفتي بقولها "الحمد لله علي تبطين الترع وانشاء المدارس والمجمعات الخدمية المطورة ونأمل في الاستمرار من أجل الوصول إلي ريف مصري مطور في ازهي صوره ".

كما أفادت بأن العمل يدور ليلا ونهارا من أجل تحسين خدمات الطرق بين أركان الوحدات المحلية القروية سعيا في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

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الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التخصصات الأسر والعائلات الريف المصري الدكتور طارق رحمي المشروع القومي حياة كريمة المشروعات المنفذة الوحدات المحلية القروية إنجازات مبادرة حياة كريمة

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