احتفالية لتكريم المتطوعين في مبادرة «دائما معاك» للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة، لحث جميع الطلاب على المشاركة ودعم أقرانهم من ذوي الإعاقة.

وذلك برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وإشراف الدكتورة نيفين عبد الخالق، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سارة زيدان، نائب مدير المركز.

وقالت “عبد الخالق” إنه تم تكريم الثلاثة مراكز الاولي من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين في جميع الأنشطة.

وأضافت أنه تم افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة، بالإضافة إلى فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الإشارة من طلاب فريق الإشارة بالمركز، والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والأنشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة، لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها.

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