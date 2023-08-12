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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترسل قائد عسكري إلى واشنطن لبحث تمديد عمل اليونيفيل في لبنان

اليونيفيل في لبنان
اليونيفيل في لبنان

قررت إسرائيل إيفاد رئيس قسم العلاقات الخارجية في جيش الاحتلال، العميد إيفي دفرين، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن، لبحث تجديد مهمة عمل قوات يونيفل في جنوب لبنان، مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "التقديرات تشير إلى أن يقوم العميد ديفرين بالتعبير عن استيائه من وقوف قوات الـ"يونيفيل" جانبًا في كل ما يتعلق بما أسماه بانتهاك السيادة الإسرائيلية من خلال نصب الخيام وغيرها من الأعمال".

وأوضح الموقع العبري، أن "المنظومة الأمنية ترى أهمية كبيرة في تجديد التفويض واستمرار نشاط قوات الـ"يونيفيل" كوسيط وعامل توازن في جنوب لبنان".

وقدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

الأمم المتحدة العلاقات الخارجية الدفاع الأمريكية بلدة الغجر الحدودية اليونيفيل في لبنان

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